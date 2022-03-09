Однако, по словам советника министра внутренних дел, ситуация остается достаточно сложной.

Ночь в Украине прошла относительно спокойно, но ситуация остается достаточно сложной.

Об этом во время телемарафона сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"В целом эта ночь прошла относительно спокойно по сравнению со многими предыдущими ночами, но очень рано еще расслабляться, потому что я вчера и сегодня утром читаю очень много постов о том, что мы уже почти победили, но мы все помним спортивный принцип, что матч идет до финального свистка. Поэтому в данном случае очень рано еще расслабляться. Враг еще очень силен. Они пробуют делать что-то под Киевом. Они пробуют на северном направлении концентрироваться. Они пробуют прорываться к Изюму и хотят захватить Изюм, хотя это не удается, к счастью. Наши войска работают просто на отлично, но в целом ситуация все еще остается достаточно сложной", - сказал он.

Начаты четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.

На Северном и Северо-западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, продолжается оборона Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и стойко удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

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