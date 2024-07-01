Дмитрий Плетенчук прокомментировал падение обломков ракеты на пляже в Севастополе.

Российские туристы продолжают активно ехать на отдых во временно оккупированный Крым, сообщил в эфире телемарафона спикер Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук.

"Вчера (30 июня - УНИАН) было достаточно пусто на пляжах, несмотря на выходной. Но так же после каждого очередного перекрытия моста можно наблюдать очередь из легковушек на въезд. Поэтому можно сказать, что, во-первых, не до всех дошло. Во-вторых, следует отметить, что выживает эта отрасль в Крыму довольно часто за счет бюджетников, которым эти путешествия просто покупает их предприятие или бюджет. Поэтому наполняют они туристами Крым административно-командным способом", - пояснил Плетенчук.

Также спикер ВМС дал совет российским туристам, которые продолжают ездить на территорию временно оккупированного полуострова на отдых.

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"Такой же совет, как и тем, кто в течение последних десяти лет туда переехал, считая, что Крым - это территория Российской Федерации. Совет только один - оставьте нашу территорию. Мы предупреждаем, что в Крыму много военных объектов и пока они там есть - никто в покое их там не оставит. Поэтому делайте выводы, пожалуйста, и принимайте соответствующие решения, которые помогут сохранить жизнь и здоровье", - сказал Плетенчук.

Он также прокомментировал недавний момент со сбитием ракеты, после которого обломки упали на пляж в Севастополе. Тогда, напомним, в результате падения обломков погибли четыре человека, еще более 100 получили ранения.

"Здесь можно сделать один вывод - это падение обломков. Если это была бы целенаправленная атака, как об этом рассказывают российские пропагандисты, то количество жертв там было бы значительно больше. Из тех данных, которые есть в сети, которые опубликовали сами россияне, можно только увидеть детали ракеты противовоздушной системы РФ, она уникальна, у нас на вооружении таких в принципе нет", - прокомментировал Плетенчук.

Российские туристы в Крыму

23 июня, территорию Крыма атаковали ракетами. Известно, что россияне сбили ракету над пляжем, в результате чего пострадали люди. Впоследствии российское Минобороны обвинило США в целенаправленном программировании ракет ATACMS для ударов по гражданскому населению Севастополя.

На фоне этих событий, российские туристы начали отменять поездки в оккупированный Крым, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ. Там также отметили, что такие случаи якобы являются "единичными".

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