Множество номенклатуры оружия в Украине сейчас такое, что превзошло даже Вторую мировую войну.

Военный аналитик Петр Черник заявил, что сейчас Украина - вторая страна в мире как оператор Javelin и HIMARS и имеет наибольшее в мире множество комплексов противовоздушной обороны и их интеграции в одну систему.

В интервью "24 каналу" эксперт рассказал, что сейчас украинские наступательные действия можно оценить как успешные. Он уточнил, что общество очень сильно подняло планку относительно ожидаемых результатов наступления. В частности, существуют ожидания, что это контрнаступление произойдет так же молниеносно, как деоккупация Харьковской области осенью 2022 года.

"По-настоящему блестящие операции или стратегии никогда не повторяются, они всегда другие, победные. Мы выиграли эту блестящую Харьковскую стратегию. Повторить ее невозможно", - сказал Черник.

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Он также добавил, что сейчас феноменальным и беспрецедентным является то, что украинская - тогда еще 22-я армия мира, а ныне 15-я - наступает на российскую - вторую армию мира.

"А в части прокачки Украины оружием ничего подобного со времен Второй мировой войны еще не было... множество номенклатуры оружия уже такое, что превзошло даже Вторую мировую войну", – подчеркнул аналитик.

По его словам, сейчас Украина уже получила 6,5 тысяч единиц бронетехники и является второй страной в мире как оператор Javelin и HIMARS.

"В части противовоздушной обороны ничего подобного, как сейчас есть в Украине, нет нигде в мире. Нигде в мире нет такого множества (комплексов - УНИАН) и интеграции их в одну систему", - добавил Черник.

Что происходит сейчас на фронте

По данным Генштаба ВСУ, сейчас украинские войска имеют определенный успех южнее Бахмута и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В частности речь идет об участках фронта в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

В то же время в Минобороны сейчас основным направлением наступления ВСУ называют южный фронт. Там россияне пока только обороняются и продолжаются очень активные бои. В частности, на Мелитопольском направлении украинские войска "постепенно, но продвигаются".

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