За прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.

Командование российских оккупационных войск, с целью избежания панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть свои реальные потери, в больницах большое количество раненых.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Запорожской области уничтожено 8 единиц вооружения и военной техники различного типа и ранено до 120 военнослужащих. На временно занятой территории Херсонской области отмечено доставку до лечебных учреждений около 100 раненых оккупантов", - сказано в сообщении.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов.

"Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25. Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 1 склад с боеприпасами противника", - сказано в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину в Кремле отрицали многочисленные потери российской армии.

По состоянию на 27 октября общие боевые потери противника с 24 февраля среди личного состава ориентировочно составили около 69 220 лиц.

Несмотря на это российское командование продолжает поставлять "пушечное мясо" на фронт, перебрасывая мобилизованных русских без должной подготовки. Так, только на Херсонщину отправили до 1000 висков.

Вас также могут заинтересовать новости: