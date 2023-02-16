Вопрос истребителей обсуждается на каждом "Рамштайне" и встрече президента.

Заместитель председателя ОП Игорь Жовква убежден, что Украине все-таки передадут боевые самолеты, в которых так нуждается украинское войско, рассказал он в интервью Радио Свобода.

По его словам, вопрос истребителей обсуждается на каждом "Рамштайна" и на каждой встрече президента.

"Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение - договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем обучать пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники", - сказал чиновник.

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Он уточнил, что еще до получения техники украинским пилотам следует "обучаться использовать эти истребители".

"Так же как ждать танки, но начинать учиться на этих танках. Ждать дальнобойных систем артиллерии, но начинать обучаться на этих системах. Это разного типа системы, они кардинально отличны от тех образцов еще советского вооружения, которое сейчас используют украинские военнослужащие", - отметил Жовква.

Истребители для Украины - мнения стран Запада

Публичные дискуссии о передаче Украине современных западных истребителей продолжаются в Европе и США в течение последних нескольких месяцев.

Впрочем, "Рамштайн"-9, который, по мнению ОП и Минобороны, должен был быть "авиационным", пока никаких четких ответов относительно самолетов не дал. Сейчас Запад сосредоточивается на отправке ВСУ танков и дальнобойной оружия, а также на ускорении производства боеприпасов.

Президент Польши Анджей Дуда назвал возможность таких поставок "очень серьезным решением", добавив, передача Варшавой F-16 одновременно создаст проблему для ВВС Польши.

Передавать свои истребители уже отказались Швеция и Бельгия.

Чтобы заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16, Украине нужно создать из них по меньшей мере пять воздушных бригад.

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