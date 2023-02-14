Речь идет, по крайней мере, об одобрении передачи Украине самолетов F-16 другими государствами.

Вашингтон может дать зеленый свет на передачу F-16 другими странами или самостоятельно предоставить Украине истребители.

Как пишет Financial Times, хотя до сих пор США и другие державы этого не сделали, а президент Джо США Байден заявил, что поставок не будет, вашингтонские чиновники признают, что они, вероятно, предоставят Украине более современные воздушные средства.

Речь идет, по крайней мере, об одобрении передачи Украине самолетов F-16 другими государствами. По информации FT, вопрос о поставках истребителей будет обсуждаться во вторник, 14 февраля.

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Проинформированные источники издания отмечают, что приобретение самолетов для Украины было гораздо менее важной задачей, чем насущные потребности, как боеприпасы.

Истребители для Украины

Украина продолжает просить партнеров дать военные самолеты, в частности, F-16, и дальнобойное оружие.

Ранее сообщалось, что США вряд ли согласятся на передачу Украине своих истребителей F-16. Впоследствии Джо Байден объяснил, почему он против таких поставок. В то же время не исключалось, что США одобрят поставки этих самолетов другими странами. Появлялись сообщения о том, что передачу истребителей рассматривает ряд стран, в частности, Польша, Португалия, Нидерланды.

9 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос передачи странами дальнобойного оружия и истребителей решен. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил об "определенных позитивных решениях" в вопросе передачи Украине западных истребителей F-16.

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