В то же время, по его словам, разговоров о передаче боевых кораблей или подводных лодок Украине пока нет.

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил, что после одобрения передачи основных боевых танков Украина получила почти весь спектр возможных систем вооружения.

В интервью t-online он отметил, что речь идет о четырех элементах помощи: это зенитные системы, артиллерийские, бронетанковая техника, а также обучение украинских солдат.

"Противовоздушная оборона включает в себя не только системы класса "земля-воздух", как немецкая IRIS-T, но и ракеты класса "воздух-воздух". Самолеты, которые перехватывают российские крылатые ракеты и сбивают истребители. Мы сейчас ведем эти обсуждения со странами, у которых есть такие машины", – сказал Макеев.

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Он также уточнил, что в настоящее время Германия не входит в список стран, с которыми Украина ведет переговоры о передаче боевой авиации. Также у посла спросили, нужны ли Украине подводные лодки и боевые корабли, к передаче которых Германию призывал экс-посол, замминистра иностранных дел Андрей Мельник.

"Нет. Пока нет и разговоров об этом", – ответил Макеев.

Истребители для Украины - мнения стран Запада

Публичные дискуссии о передаче Украине современных западных истребителей ведутся уже несколько месяцев.

Так, по мнению ОП и Минобороны, "Рамштайн"-9 должен был быть "авиационным", однако пока никаких четких ответов относительно самолетов не дал.

Президент Польши Анджей Дуда назвал возможность таких поставок "очень серьезным решением". Передавать истребители Украине уже отказались Швеция и Бельгия.

Как подсчитали в ВСУ, чтобы заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16, Украине нужно создать по меньшей мере пять воздушных бригад.

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