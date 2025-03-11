Военный отметил, что это часть политики в отношении солдат, которые отступают.

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, американский доброволец Нейт Вэнс заявил, что был очевидцем кровавой тактики россиян на фронте. На его глазах оккупанты убивали собственных солдат, которые отступали.

Об этом Нейт Вэнс рассказал в эфире CNN. По его словам, эта тактика уже стала частью российской политики.

"Я лично был свидетелем того, как они (россияне - УНИАН) стреляли в собственных солдат. Это было настолько часто, что это трудно назвать отдельным случаем. Это случалось настолько часто, что можно считать это их политикой, если солдаты отступают. Эти люди "пожирают" своих... Им не важно, что мы думаем. Они не наши союзники и не будут ими по меньшей мере в течение поколения, - заявил Нейт Вэнс.

Нейт Вэнс на войне

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт с 2022 года воевал за Украину в составе 108 ОМБр "Волки Да Винчи". В марте он приехал во Львов и хотел хоть чем-то помочь.

Сообщается, что мужчина имел военный опыт, поскольку в течение 4 лет служил в морской пехоте США. С тех пор он вернулся в США лишь на несколько недель, а в июне 2022 года снова поехал в Украину - для боев на Донбассе, где шли ожесточенные бои. Только в январе 2025 года он вернулся в США.

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