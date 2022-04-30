Польша приняла 2,9 миллиона украинцев из 5 миллионов выехавших за границу из-за войны.

Польша перестает справляться с потоком беженцев из Украины. Ресурсы страны, включая волонтеров, жилье и рабочие места, истощаются.

Об этом сообщает NBC News.

Тысячи людей в Польше мобилизовались в начале полномасштабной войны в Украине, чтобы принимать украинцев в своих домах. Но с тех пор найти жилье стало труднее.

Польские семьи, желающие принять беженцев, уже заполнили свободные комнаты. Количество сдаваемых в аренду квартир в Варшаве значительно сократилось. Цены на аренду выросли более чем на 30 процентов с конца февраля.

Из-за недостатка жилья многие украинцы вынуждены оставаться в массовых приютах, которые приспособлены для краткосрочной остановки (чтобы отоспаться и поесть, а после - отправиться в другую страну или найти жилье в Польше). Одним из таких стал выставочный центр на окраине Варшавы.

Сегодня центр все чаще становится домом для больших семей, которым трудно найти польскую семью, готовую принять большое количество людей бесплатно, и подходящую дешевую квартиру для аренды.

Сопровождать и оказывать помощь беженцам также становится некому - все меньше людей соглашаются быть волонтерами.

Адриана Поровска, польская социальная работница, рассказала журналистам, что конце февраля ей едва удавалось следить за потоком людей, записывающихся добровольцами для помощи украинским беженцам, прибывающим в Варшаву. Спустя 9 недель войны поиск волонтеров становится испытанием.

"К волонтерам не приходят новые люди, они только уходя. Тем, кто записывается, приходится делать больше работы, и они еще больше устают", — сказала она.

Сама Поровска рассказывает, что почти не бывала дома в течение последних двух месяцев.

"Я просто надеюсь, что мой муж не разведется со мной и мой сын не бросит меня. Но на самом деле я надеюсь, что добровольцы меня не бросят", - пошутила она.

Трудоустройство стало еще одним серьезным испытанием для некоторых беженцев. К началу войны в Польше было много вакансий. Но беженцам не говорящим по-польски или по-английски уже тогда было трудно найти работу. Подавляющее большинство беженцев - женщины и дети. Женщины вынуждены конкурировать за ограниченное количество рабочих мест, которые могут удовлетворить потребности в уходе за детьми.

"Беженцев, ищущих работу, очень много, а вакансий не так уж и много", — сказал Тарас Цымбалюк, менеджер международной организации по трудоустройству, который помогает беженцам в варшавском выставочном центре найти работу.

Проблемы есть и с предоставлением государственных услуг как образование. Дистанционное обучение по-прежнему доступно для многих учащихся-беженцев. Но немало родителей ищут возможности, чтобы дети продолжали обучение в школах. В польских школах зарегистрировано более 190 тысяч украинских детей, и это число, по прогнозам, может вырасти до 700 тысяч.

Школы, готовые принимать украинских детей, сталкиваются с нехваткой денег, места и учителей. Ева Петрикевич, директор частной школы в Варшаве, арендовала дополнительные помещения, наняла больше учителей и вдвое увеличила размер классов с начала войны. Школа получает деньги от государства для помощи украинцам, но полагается в первую очередь на частные пожертвования. Сейчас денег катастрофически не хватает.

"Мы можем расшириться и арендовать больше места, но у нас больше нет на это денег. Покупка предметов первой необходимости, таких как туалетная бумага, является сложной задачей", - говорит Петрикевич.

Польша приняла примерно 2,9 миллиона из более чем 5 миллионов украинцев, бежавших из страны. В столице, Варшаве, с начала войны население выросло примерно на 15 процентов.

Мэр Рафал Тшасковский предупредил, что Варшава "переполнена" и не может принять новую волну беженцев, которая ожидается из-за того, что Россия сконцентрировала атаки на восточной части Украины.

"В долгосрочной перспективе мы предвидим довольно много проблем, и это создает огромную нагрузку на город", — сказал он во вторник в интервью MSNBC.

Тшасковский прогнозирует, что люди в Польше могут начать сопротивляться поддержке беженцев, если не будет сделано больше для помощи таким городам как Варшава.

"Поскольку этот кризис продолжается, а городские службы перегружены… Мы можем ожидать небольшой негативной реакции. Вот почему нам нужна система, нам нужно разделить бремя", - говорит мэр.

Как писал УНИАН, ранее власти Польши выражали надежду, что беженцы сами попросят переселить их в другие города когда жизнь в переполненных мегаполисах станет невыносимой.

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