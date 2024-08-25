Украинский город Покровск готовится к худшему сценарию. Россия сравнивает его с землей.

Несмотря на вторжение Украины в Курскую область, Россия приближается к большой победе на Донбассе.

Как пишет The Times, ключевой украинский город Покровск эвакуируют. Украинские солдаты на этом направлении считают, что успех их товарищей на границе не способствует снятию напряжения на их направлении.

"Проклятые русские"

На прошлой неделе, чтобы убежать от вражеской армии, пожилой вдове Марии Пряжниковой пришлось выдержать изнурительное 20-часовое путешествие по Украине в душном железнодорожном вагоне, набитом десятками других беженцев, их детей и домашних животных.

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"Дайте мне пистолет, и я с радостью застрелю Путина. Проклятые русские", - сказала она, выйдя на платформу в незнакомом городе в нескольких сотнях километров от дома.

88-летняя женщина когда-то проходила через это. В 1941 году, когда ей было пять лет, она бежала из Ленинграда с началом нацистской блокады советского города.

"Тогда нас посадили в вагон для скота", - рассказала она.

В пятницу Пряжникова была одной из 257 беженцев, прибывших в западноукраинский город Ровно. В сценах, напоминающих первые дни войны, когда сотни тысяч украинцев бежали на запад, их встретили работники гуманитарной службы и волонтеры, которые раздавали детям воду и бутерброды.

В ближайшие дни ожидается увеличение потока беженцев из промышленного сектора Донбасса.

Продвижение России к важнейшему логистическому центру Покровска, который так долго находился в ее прицеле, набрало обороты. На прошлой неделе правительство Киева приказало принудительно эвакуировать город. Пряжникова говорит, что не хотела покидать свой дом в соседнем Мирнограде.

"Мой муж до сих пор там. Я предпочла бы посидеть в своем подвале", - говорит женщина.

35-летняя Екатерина Голентовская, которая приехала в Ровно другим поездом в начале недели, сказала, что пришло время покинуть свой дом под Покровском вместе с семилетней дочерью Ангелиной. Она поняла это, когда ее подругу ранило осколками, когда та шла домой с работы.

"Ей пришлось ампутировать ногу - у нее трое маленьких детей. Мы оставались столько, сколько могли, но я хотела, чтобы моя дочь была в безопасности", - говорит женщина.

Упаковав немного одежды и любимую мягкую игрушку Ангелины, панду, они закрыли свой дом и ушли.

"Ситуация сложная"

В телефонных разговорах с The Times украинские военные командиры пытались объяснить очевидный обвал вокруг Покровска, одни обвиняя отсутствие артиллерийских снарядов, другие новую российскую тактику или использование планирующих бомб и радиоэлектронной борьбы. Однако они согласились, что одна из самых больших проблем, с которой они сталкиваются, заключается в том, что русские численно преобладают.

"Ситуация сложная, мы теряем позиции, враг нас отбрасывает. Люди истощены. Нам нужны свежие люди. Какими бы замечательными ни были наши бойцы, россиянам все равно удается раздавить нас своей численностью. Невозможно удержать позицию, когда вас двое или трое, а на вас идут от десяти до двадцати", - рассказала капитан Дзвенислава Римар из 47-й бригады, которая участвует в боях под Покровском.

Украина надеялась, что ее недавнее вторжение в Курскую область может уменьшить нагрузку на ее войска на Донбассе, где силы Москвы сейчас применяют почти невыносимое давление. Этого не произошло.

"На наш участок линии фронта это не повлияло. Российские штурмы продолжаются перманентно", - сказала Римар.

Если Покровск падет, это будет самый большой населенный пункт, захваченный врагом с момента захвата россиянами Бахмута в мае прошлого года. Местная администрация выехала, а 53 тысячи жителей готовятся к худшему.

Кроме эвакуационных поездов, семьи уезжают в вагонах с контейнерами, заставленными креслами, диванами и холодильниками. Банки демонтируют банкоматы.

42-летняя Светлана Ластовченко, еще одна из беглянок, поняла, что пора покидать свой дом в Мирнограде, вблизи Покровска, когда увидела, как многоквартирный дом поблизости превратился в руины.

"Это произошло посреди дня, неожиданно. Я видела, как летит стекло. Я слышала, как люди кричат. Через два дня из-под завалов выкопали тела двух людей, супругов пожилого возраста. Также было много раненых", - сказала женщина.

Свидетелем того же ракетного обстрела стала 51-летняя медсестра Людмила Баюра, которая выехала из Мирнограда вместе с 13-летним сыном Станиславом. Она знала пару убитых.

"Они уже выехали из города, но вернулись, чтобы увидеть, смогут ли они забрать еще какие-то вещи. В тот момент их убили", - вспоминает женщина.

Муж Байры Сергей еще не эвакуировался. Она боится за его безопасность: "Когда я разговариваю с ним по телефону, я вижу, как шторы дрожат от взрывных волн".

Лейтенант 109-й бригады Михаил Лужецкий, который воюет под городом, рассказал об "удручающе грустной атмосфере в Покровске".

"Мы надеемся, что все будет хорошо, но мы понимаем, что ситуация не самая лучшая", - сказал он.

Несмотря на это, Курская операция на северо-западе "очень подняла дух" украинских военных и мирных жителей, сказал он. Украина захватила почти 800 квадратных км российской земли и сотни российских солдат. ВСУ взорвали три моста с помощью ракетных систем с запада, чтобы помешать отступлению врага или пополнению запасов.

"Им здесь, на востоке, завидуют. Пока они двигаются и наступают в районе Курска, мы застряли в этих окопах, как в Первую мировую", - сказал военный.

Вторжение на российскую территорию смутило Путина и поставило вопрос об очевидных недостатках его военного командования и разведывательных служб. Почти через три недели после того, как около 10 000 украинских военных прорвали границу, Россия до сих пор не ответила.

"Акт гения или акт отчаяния"

Путин уже претерпел многочисленные унижения во время войны, от неудачного начала своего вторжения до потопления флагманского корабля Черноморского флота и беспрепятственного похода на Москву прошлым летом Евгения Пригожина и его наемников "Вагнера".

"Но Россия продолжает идти. Похоже, что российское мышление таково: "Мы имели десятки миллионов жертв во Второй мировой войне и можем продолжать", - сказал Мэтью Сэвилл из Королевского института объединенных служб (RUSI).

Он считает вторжение Украины в Россию "либо актом гения, либо актом отчаяния".

"Вместо того, чтобы медленно терять позиции на востоке, ничем не показывая это, Украине нужно было изменить нарратив - сказать "да, мы потеряли позиции на востоке, но мы все еще можем маневрировать и наносить ущерб врагу", - добавил аналитик.

Окончательный вердикт, говорит Сэвилл, будет зависеть от "цены, которую должна заплатить Украина" за свое молниеносное трансграничное нападение. Если операция заставит Россию "проредить" свою линию фронта и "создаст кардинальные изменения в международной поддержке, с обновленным оборудованием для Украины и изменением предостережений относительно использования ею западного оружия большой дальности в России, это также будет победа".

Приветствуя свои войска за усилия на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский сказал США, Великобритании и Франции: "Существует потребность в более быстрых поставках от наших партнеров. Мы очень просим этого. На войне отпусков не бывает".

Зеленский назвал оккупированную его войсками территорию в Курской области "буферной зоной" и подал все признаки желания удержать ее, предполагая, что она может быть использована как разменная монета в переговорах с Россией. Москва, однако, сосредоточена на Донбассе.

"Кажется, есть понимание того, что Путин готов пожертвовать Курском, чтобы не потерять темп в Донецкой области. Это единственный участок линии фронта, где им это удается", - рассказал капитан Иван Секач из 110-й механизированной бригады, которая пытается блокировать продвижение России с позиций под Покровском.

Он верил, что Россия не отступит от жестокой тактики, которую она использовала во время войны в Украине, а также на других полях сражений от Чечни до Сирии, предвидя, что солдаты Путина "разбомбят Покровск в клочья".

"Они его полностью уничтожат. Здесь такая схема, они уже так делают, сегодня еще одну школу разрушили. Они не могут прорвать линию фронта, поэтому наступают, уравнивая все на своем пути", - сказал он.

Секач верил, что с осенью может прийти спасение от россиян.

"Когда листья начнут опадать и пойдет дождь, они застрянут. Нам просто нужно выдержать до тех пор", - сказал он.

Переполох в Курской области

Как отмечает The Wall Street Journal, вторжением в Курскую область России президент Украины Владимир Зеленский сделал смелую и рискованную ставку на то, что это не только выведет Россию из равновесия и заставит ее перебросить войска с востока, но и побудит Запад решительно поддержать Украину оружием. И, как отмечает издание, Украина уже частично достигла поставленных целей.

Ранее УНИАН писал, что операция ВСУ в Курской области - это самое эффективное наступление за всю войну. Украинская разведка обнаружила слабые места россиян - спецназовцы заранее пересекли границу, чтобы подготовить территорию.

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