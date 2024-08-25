Операция ВСУ на территории РФ преследует сразу несколько целей.

Операция ВСУ в Курской области - это самое эффективное наступление за всю войну. Украинская разведка обнаружила слабые места россиян - спецназовцы заранее пересекли границу, чтобы подготовить территорию. Когда 6 августа ВСУ пересекли российскую границу - это был хрестоматийный пример того, что стратеги называют общевойсковым маневром.

Как сообщает The Telegraph, Силы обороны объединили работу пехоты, бронетехники, артиллерии и инженерной техники, чтобы разрушить оборону противника. При этом российские БПЛА и датчики были ослеплены средствами радиоэлектронной борьбы. Зонтик противовоздушной обороны закрыл небо над украинскими военными от самолетов РФ.

"Сначала это выглядело как ограниченный трансграничный рейд. Приготовления велись в такой тайне, что союзники Украины, казалось, были в неведении, как и ее враги. Владимир Зеленский усвоил уроки контрнаступления 2023 года, когда Россия воспользовалась длительным периодом предупреждения, чтобы построить полосу мин, колючей проволоки и огневых точек глубиной три мили. На этот раз Украина застала россиян врасплох", - говорится в материале.

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Курскую операцию можно считать самой значительной победой Украины за два года. Российская инфраструктура деградирует, мосты разрушаются, газовые установки повреждаются. Больше аэродромов, нефтеперерабатывающих заводов и складов снабжения теперь в радиусе атаки.

Цели Курской операции

По мнению журналистов, основная цель заключалась в том, чтобы изменить обстановку внутри России, сделав войну менее привлекательной и настроив ключевые фигуры против Владимира Путина.

Кроме того, на фоне провального прошлогоднего контрнаступления Украина нуждалась в повышении морального духа. Этой операцией Зеленский одним ударом напомнил украинцам, что они еще могут победить.

Такое же сообщение получили и союзники Украины в Европе и США, некоторые из которых спрашивали, стоит ли им постоянно поддерживать войну, которую, очевидно, невозможно выиграть. Теперь кажется очевидным, что если партнеры Киева по НАТО разрешат использование ракет большой дальности в России, Украина продолжит добиваться успехов.

Третья цель этого наступления - оттянуть российские силы из Украины. Кроме того, важно было захватить много военнопленных, чтобы потом обменять их на своих защитников. Теперь матери российских призывников продвигают продолжение обменов.

Также Украина усилила свои позиции в случае проведения переговоров. Пока Россия оккупировала куски украинской территории, Зеленскому мало чем удалось бы торговаться. Теперь же появилась возможность для обмена.

"Все это второстепенные цели. Зеленский знает, что самый надежный способ положить конец войне - свергнуть Путина, который имеет мистическое желание установить некий протекторат над Киевом, который он видит как родину России. Да, Путина также мотивирует голод к энергетическим запасам под Донбассом и в акватории Крыма. Но даже если бы аннексия четырех украинских областей была признана, он не успокоился бы, пока Киев не признает российский суверенитет, по крайней мере во внешней политике", - объясняет The Telegraph.

Поэтому стратегия Украины заключается в том, чтобы сделать войну непопулярной для россиян. Все помнят массовые беспорядки, которые предшествовали выводу войск из Афганистана в 1988 году. Эта война унесла 15 000 советских жизней за десять лет, однако война в Украине стоит РФ в десятки раз больше.

Свержение Путина

Хотя матерям призывников, на которых сейчас влияет Украина, не хватает политического веса, Киев хочет убедить российских генералов и силовиков, что расходы на войну являются чрезмерными.

Это началось с уничтожения Черноморского флота России. Затем Украина атаковала нефтяные и газовые установки, что стало ударом по экономике. Далее БПЛА начали поражать военные объекты по всей территории страны-агрессора - от Москвы до Мурманска.

"Скорее всего, он (Путин, - УНИАН) не хочет признавать грандиозность случившегося, а именно то, что спецоперация по захвату Киева за несколько дней, вместо этого привела к тому, что бои перенеслись на матушку-Россию", - отмечает издание.

Там напомнили, что большой соблазн в любой войне - сосредоточиться на передовой, но это является ошибкой. В частности, результат Первой мировой войны определил именно производственный потенциал. Последовательность заключалась в том, что в Германии закончились деньги, войска начали восстание, кайзер был вынужден отречься от престола, а новое правительство капитулировало.

"Деньги в России еще не закончились. Но за пределами крупных городов проблемы спиралевидной инфляции, дефицита товаров и рабочей силы, поскольку эмиграция усиливает влияние призыва на военную службу и отвлечения рабочей силы на военное производство, становится невозможно замаскировать, несмотря на лучшие попытки центрального банка представить мир с оптимистичными цифрами. Многие генералы и олигархи увидят, что Путин изолирует, позорит и разрушает их страну в погоне за тем, что является не более чем личной одержимостью, вызванной чтением слишком большого количества истории во время карантина", - заключают журналисты.

Курская операция - последние новости

Как писал The Guardian, Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".

Между тем WSJ считает, что цель Украины в Курске состоит из трех частей: заставить Россию отвести войска с востока Украины, сломать риторику о поражении на поле боя и улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами, и все три из них уже хотя бы частично достигнуты.

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