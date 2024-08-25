По словам президента, Украине удалось помешать таким планам РФ.

Россия хотела оккупировать украинский город Харьков, а следующий шаг должен был быть со стороны города Сумы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью представителям индийских средств массовой информации.

Говоря о Курской операции, он подчеркнул, что Украина не вторгалась на территорию России. "Российская Федерация вторглась на нашу территорию 10 лет назад, Оккупировала и убивала людей", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия подготовила вторжение на Харьковщине и хотела оккупировать 1,5-миллионный город Харьков: "А сегодня именно 1,5 миллиона человек там живут. Потому что Россия вторглась на это направление, и люди из уничтоженных домов в маленьких городках и селах Харьковского региона переехали в Харьков. Там сейчас 1,5 миллиона. Россия хочет оккупировать этот город", – сказал Зеленский.

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Так, отметил он, и эта часть операции россиян была остановлена. "Мы сорвали им эту наступательную операцию. А следующий их шаг был, и они уже все подготовили – на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы раньше это смогли сделать", – подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что президент России Владимир Путин оккупирует наши территории и не думает о своих.

"Мы прекрасно понимаем, что это именно так. Потому что противовоздушная оборона в России, мы же знаем. Мы сейчас наносим удары по их энергетике после того, как они бьют по нашей энергетике, мы бьем по их, по их военным аэропортам. И мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Все проверено. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, ПВО есть вокруг Москвы, ПВО есть в Санкт-Петербурге. А ПВО в обычных городках, городах, в Курской области и так далее, куда мы зашли быстро, там ничего нет", – отметил он.

Президент добавил, что там есть российские военные, но такой мощной ПВО, как "вокруг дома товарища Путина", у них нет.

"Поэтому совершенно понятно, что удержать он это не может. И он должен уже начать чувствовать эту войну. И он будет ее чувствовать. У нас больше нет никакого шанса. Потому что иначе, если вы его не останавливаете, если дипломаты мира не хотят его изолировать тотально, он будет продолжать свои военные действия, убивать наших детей. Мы ему показали один раз сейчас на Курском направлении", – сказал Зеленский.

Курская операция Украины

Как сообщалось, ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман высказал мнение, что украинским войскам есть смысл двигаться по территории России вдоль границ Украины, чтобы создавать так называемую санитарную или "серую" зону.

Операция ВСУ в Курской области– это самое эффективное наступление за всю войну. Украинская разведка обнаружила слабые места россиян - спецназовцы заранее пересекли границу, чтобы подготовить территорию. Когда 6 августа ВСУ пересекли российскую границу – это был хрестоматийный пример того, что стратеги называют общевойсковым маневром.

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