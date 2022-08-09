Штурмовая авиация Украины нанесла удар по скоплению оккупантов возле Снигиревки.

Текущая оперативная обстановка на юге Украины стабильно напряженная, но россияне теряют военных и технику.

Об этом говорится в сводке ОК "Пивдень" по состоянию на 23:00 8 августа.

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Вражеская армейская авиация испытывает наши позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Успехов нет, наших потерь не допущено", - говорится в сообщении.

Враг понес потери как в технике, так и в живой силе.

"По результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений уже известно, что за этот боевой день враг недосчитается 23 рашистов, очередного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", танка Т-72, ​​самоходной гаубицы "Мста-С", в том числе и бронированных", - отмечают в ОК "Пивдень".

Кроме того, штурмовая авиация Украины нанесла удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки.

"Результаты доразведываются", - подчеркнули военные.

Как писал УНИАН, по информации разведки Великобритании, с начала полномасштабной войны украинская армия ликвидировала по меньшей мере 10 российских генералов. Вместе с тем неудачи войск РФ привели к отстранению от должности как минимум 6 российских командиров.

Также сообщалось, что за последние 3 недели украинские военные уничтожили две батальонные тактические группы российских оккупантов.

Общие потери захватчиков с 24 февраля по 8 августа достигли 42 340 человек

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