В Украине параллельно работают два варианта набора в армию - мобилизация и рекрутинг.

В Украине открыли уже несколько рекрутинговых центров, которые занимаются поиском людей для службы в Вооруженных силах Украины. Популярность должностей в армии очень отличается друг от друга.

"У нас на штабные должности конкурс, кажется, 70 человек. Очередь стоит. На втором месте - IT, на третьем - БпЛА, на четвертом - пресс-служба. На десятом - пехота", - рассказал "Громадському" руководитель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.

По его мнению, главная проблема мобилизации - это нехватка людей. Грезев считает, что нужно целенаправленно отрабатывать все блокеры, которые сдерживают людей от вступления в армию, а их много. Недавно был проведен большой опрос по отношению людей к мобилизации.

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"На первом месте среди причин, которые останавливают потенциальных рекрутов - это командиры. Они хотят быть уверены в том, что будет действенный механизм санкций в отношении неадекватного командования. На втором месте - плохая организация обучения новобранцев. А на третьем - отсутствие отдыха и ротаций. Это все то, что сдерживает людей, которые гипотетически готовы присоединиться к армии. А это уже категория, с которой надо работать. Мы экстраполировали эти данные на количество мужчин призывного возраста - и я скажу, что это достаточное количество для того, чтобы обеспечить потребности Вооруженных сил не на один год", - отмечает руководитель рекрутингового агентства.

Как известно сейчас в Украине параллельно работают два варианта набора в армию - мобилизация и рекрутинг. Причем первый вариант преобладает над вторым. По его словам, в идеальном мире хотелось бы, чтобы в ВСУ шли только добровольцы, поскольку приоритетом номер один всегда будет мотивированный человек.

"Если бы добровольный подход мог бы закрывать количественные показатели потребностей в активной фазе войны - то конечно, только он бы и процветал. Но пока, к сожалению, потребность полностью закрыть таким образом нельзя. Поэтому оба подхода должны работать. Мы стараемся работать так, чтобы расширить нашу географию, чтобы все граждане знали о преимуществах и выбирали именно этот способ. Тогда это реально более сознательный шаг. Но в целом всю систему рекрутинга и мобилизации надо пересматривать. Она должна быть целостная и комплексная, а не отрывками: где-то там закон, где-то там какие-то наши методы, где-то там еще какие-то планы. Это все должно быть синхронизировано и централизованно", - добавил Грезев.

Он отметил, что сейчас государство ведет работу над созданием агентства рекрутинга, которое должно больше централизовать и нарабатывать политику из одного источника.

Рекрутинг в армию в Украине - этапы становления

В Украине рекрутинг в ВСУ начал работать в 2023 году. Сначала это происходило через компанию Lobby X, которая искала для украинской армии нужных специалистов.

Впоследствии за это взялось Министерство обороны. С момента запуска проекта по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2023 года на размещенные на сайте Work.ua вакансии по состоянию на февраль откликнулось более 50 тысяч человек.

12 февраля во Львове открыли первый в Украине рекрутинговый центр для ВСУ, а 19 марта второй такой центр появился в Запорожье. 20 марта в Днепре начал работу третий в Украине и один из крупнейших в государстве Центров рекрутинга.

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