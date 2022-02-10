В январе ЕС официально ввел санкции против российской военной компании за грубые нарушения международного законодательства.

Неизвестные структуры вербуют наемников частной военной компании "Вагнера" для работы на Донбассе.

Об этом в эфире Радио НВ заявил корреспондент русской службы BBC Илья Барабанов.

Журналист пояснил, что пишет последние 5 лет о "вагнеровцах" и имеет в ЧВК свои источники. Однако он пока не знает, что за структура вербует боевиков.

"В конце прошлого года один человек, который там работает, вернулся из очередной командировки в Ливию. Сказал, что больше никуда ехать не собирается, пока будет дома. А потом, неделю назад, говорит мне неожиданно: "Нет. Похоже, возможно, что что-то начнется на Донбассе". Но он говорил, что их туда фрахтуют даже не ЧВК Вагнера, а какая-то другая структура. Пока не знаю, что это за структура, кто собирает людей и зачем", - сказал Барабанов.

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Основная база дислокации "вагнеровцев" расположена в Сирии, россияне вахтовым методом работают в Мали, Центральной Африке и Ливии.

Как пояснил журналист, любые новые контракты боевиков не проходят без покровительства высшего руководства, поскольку в России действует уголовная статья о наемничестве.

"Если сейчас какое-то напряжение происходит, то я совершенно не удивлюсь, что тот актив, который сейчас находится в России и не задействован в каких-то африканских или сирийских авантюрах, будут пытаться мобилизовать, потому что мало что, а вдруг накормятся", - допустил он.

Журналист добавил, что людей с таким опытом Кремль использует "для различных деликатных поручений", когда не хочется показывать регулярные войска.

"В Сирии они часто выступали как штурмовые батальоны. Например, они участвовали в штурме Пальмиры, а потом все лавры и слава доставались кадровой армии, которая после них заходила... Одновременно это снимает часть головной боли с российского руководства. В той же Сирии: американцы размолотят сотню наемников. Если бы это произошло с кадровыми военными, то это большая проблема, конфликт, и непонятно, как из такой ситуации выходить. А когда где-то 70-80 наемников, то всегда можно сказать: "Мы вообще не знаем, кто это такие"... Российская власть снимает с себя ответственность, когда использует этих наемников", - считает Барабанов.

В январе ЕС официально ввел санкции против российской военной компании. Указывалось, что группа набирает бойцов "для разжигания насилия, разграбления природных ресурсов и запугивания гражданского населения, что является нарушением международного права, в том числе международного права по правам человека".

Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск, в частности в Сирии и на востоке Украины.

Украинские разведчики их впервые зафиксировали на Донбассе еще в 2014 году.

При этом официальный Кремль отрицает существование ЧВК "Вагнер".

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