По словам Коваленко, если сопоставить события в зоне боевых действий и степень активизации российских угроз с намёком на мирные переговоры и прекращение огня, то они напрямую связаны друг с другом.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что заявление представительницы РФ Марии Захаровой о разрушении Киевской ГЭС и Каневского водохранилища это не просто про шантаж.

"Разумеется, первая мысль, которая приходит на ум – оккупанты готовятся к масштабному удару по этим объектам и заранее пытаются снять с себя вину за содеянное преступление такими заявлениями. Но мы живём не в средние века, чтобы такой примитивный сработал и при совершении подобных ударов, никто бы не подумал на Россию. Пытаются ли они запугать нас? Да", - написал он.

Коваленко уверен, что в России прекрасно понимают своё патовое положение и именно поэтому через все возможные ей ресурсы, от "говорящих голов уровня ЛОМ, до продажных политиков уровня Орбан", навязывают в информационном пространстве нарратив про мирные переговоры и "прекращение огня". В свою очередь, РФ воздействует на усиление этого мнение исключительно ультимативными методами.

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"В июле, накануне юбилейного саммита НАТО Россия наносит террористический ракетный удар по Украине и избирает для себя приоритетом уничтожение гражданских целей. Удар по детской больнице Охматдет в Киеве это ничто иное, как прямая угроза – договаривайтесь, или мы будем продолжать убивать ваших детей. Но этот шантаж получил жесткое осуждение международного сообщества и только говорящие головы умственное развитие которые не выше уровня улитки, за соответствующее финансовое поощрение ретранслировали нарратив о необходимости мириться. Теперь же нас пытаются запугать масштабными катастрофами на ГЭС… которые совершить России не по силам, но через свою уверенную риторику террорист, пытается склонить нас своему умиротворению, но, как и всегда, на его же условиях". - отмечает Коваленко.

Эксперт отмечает, что всё это происходит потому, что Россия в патовой ситуации.

"Склады и центры хранения с российской техникой практически полностью опустошены. Компенсировать потери техники ежемесячно в том объёме, в котором есть потребность, будем скоро нечем. Чрезмерный людской ресурс не даёт качественного эффекта. Эффективность наступательных действий, при максимальной интенсификации – низкая. Если сопоставить события в зоне боевых действий и степень активизации российских угроз с намёком на мирные переговоры и прекращение огня, то они напрямую связаны друг с другом", - добавил он.

Заявления РФ о подготовке "подрыва дамб"

По словам представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой, власти Украины якобы планируют разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы "обвинить в этом Россию".

В украинском Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия пугает подрывом, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако у Москвы нет реальных возможностей уничтожить дамбы.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически опровергают российские обвинения в якобы подготовке украинскими властями подрыва дамб.

"МИД Украины категорически опровергает абсурдные российские обвинения в якобы подготовке украинской властью подрыва дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища, или иной инфраструктуры для якобы возложения вины на Россию", - отмечается в комментарии.

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