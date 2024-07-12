Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки России.

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины объяснили, для чего Россия пугает подрывом дамб в Киеве и Каневе.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ЦПД, Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции "Мир", пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов.

В ЦПД напомнили, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина готовит уничтожение дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию.

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"Этими заявлениями Кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции. Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки России", - пояснили в Центре.

Отмечается, что несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить России алиби перед терактом, у России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. "Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва через диверсию исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной", - заверили в ЦПД.

Очередной фейк роспропаганды

Как сообщал УНИАН, в России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища.

Захарова снова заявила, что украинцы якобы разрушили собственную Каховскую гидроэлектростанцию. По ее словам, теперь Украина "готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Россию".

"Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления прилегающих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра", - заявила она.

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