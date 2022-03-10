Любая передача МиГ-29 грозит эскалацией конфликта.

Командующий Европейского командования США генерал Тод Уолтерс считает, что лучшим оружием, которое сейчас может предоставить Украине Запад, является противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29.

Об этом сообщает CNN.

Уолтерс отметил, что ВСУ "сейчас прекрасно используют это оружие", ограничивая маневры российских самолетов в украинском небе.

Американец обратил внимание, что такие истребители уже есть у Военно-воздушных сил Украины "в большом количестве", и что их пополнение существенного преимущества над врагом не даст.

По его словам, любая передача Миг-29 грозит эскалацией конфликта.

Этому предшествовало заявление Пентагона о том, что Соединенные Штаты не поддерживают идею Польши отдать им в распоряжение советские МиГ-29, чтобы сделать возможной дальнейшую передачу для ВСУ.

Как пояснил представитель министерств Джон Кирби, такая передача может быть расценен Путиным как "шаг к эскалации", может вызвать "серьезную реакцию" россиян и повысит риски для НАТО.

Одновременно США согласились предоставить дополнительные системы ПВО для защиты от российских обстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: