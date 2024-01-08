Зеленский говорил о миллионе FPV-дронов в 2024 году, но этого хватит только для того, чтобы "удержать" фронт.

FPV-дроны - новый "тренд" войны: военный раскрыл, сколько этих "птичек" Вооруженные Силы Украины должны получить в год, чтобы не просто удержать фронт, а двигаться дальше.

По словам бывшего депутата Верховной Рады VIII созыва, в настоящем военного Игоря Луценко, обещанного миллиона FPV-дронов для этого недостаточно. Как известно, ранее о соответствующем плане производства вспоминал президент Зеленский.

Луценко говорит, что ВСУ должны иметь хотя бы два-три миллиона в год.

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"Миллион дронов - это абсолютно достижимая цифра для производства. Однако нам надо иметь хотя бы два-три миллиона в год. Эта война достаточно интенсивна, чтобы "проглотить" такое количество беспилотников. Миллиона хватит, чтобы удержать ситуацию на фронте, но чтобы двигаться дальше - цифру надо качественно увеличивать", - заявил он в интервью Telegraf.

Военный обратил внимание на то, что сейчас 90% поставок покрывают частные производители не за государственные средства. Украина самостоятельно, как страна, закрывает лишь 10-20% "дроновых" потребностей ВСУ. Все держится на частной инициативе, украинский ВПК почти не принимает в процессе участия.

Если бы государство ранее объединило крупные и средние бизнесы и дало им "отмашку" на массовое производство дронов, Украина могла бы сделать большой государственный заказ: распределить дроны по калибрам, моделям и классам и обеспечить ими армию, акцентировал боец.

Но пока от государства нет ни надлежащего финансирования, ни определенной концепции относительно того, сколько и каких дронов необходимо, заявил Луценко.

Кабмин пообещал в 2024 году сделать тысячи новых ударных дронов

После заявления Зеленского относительно изготовления одного миллиона FPV-дронов (это объявление президент сделал во время итоговой пресс-конференции 19 декабря), в Кабмине также дали амбициозное обещание.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в 2024 году Украина изготовит тысячи ударных дронов большей дальностью полета для ВСУ. Чиновник отчитался, что по состоянию на декабрь 2023 года в Украине уже производится более 50 тысяч FPV-дронов.

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