В частности, речь идет о более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью за 1000 км.

В следующем году в Украине произведут не только один миллион дронов FPV, но и тысячи ударных дронов со значительно большей дальностью поражения.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил в Telegram.

Камышин подтвердил планы, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, о производстве миллиона FPV-дронов в 2024 году.

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В частности, по его словам, только сейчас в декабре 2023 года производится более 50 тысяч FPV-дронов.

В то же время, министр поделился планами и по производству дронов значительно большего радиуса полета на огромные расстояния.

"Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тыс ударных дронов средней дальности (сотни км), и 1000+ дронов с дальностью за 1000 км", - подчеркнул Камышин.

По его словам, "все производственные способности готовы, контрактация на 2024 год начинается".

Подробнее о миллионе дронов "от Зеленского"

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина сделает миллион FPV-дронов. Глава государства подчеркнул, что не должно быть задержек и проблем с производством и поставкой изготовленных беспилотников, как это произошло в ситуации, когда 26 тысяч дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта.

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