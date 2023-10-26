Враг теряет технику, но кроет мирное население авиабомбами и артиллерией.

На одном из направлений российская армия продолжает бить по мирному населению, из-за плотных обстрелов много разрушений, есть погибшие и раненые, среди которых - дети.

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны юга, за минувшие сутки ликвидировано 25 оккупантов. Уничтожена вражеская техника - три пушки, два танка, два БТР-80, десять единиц автобронетехники, еще один полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт.

Отмечается, что обстановка на этом направлении остается напряженной. В Черном море дежурят пять российских кораблей, среди которых - подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр". Еще один корабль оккупантов - в Азовском море.

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"В течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес 10 авиационных ударов с применением 41 управляемой авиабомбы по населенным пунктам Берислав, Николаевка, Одрадокаменка, Тягинка, Ольговка, Новоберислав. В результате ударов погиб ребенок, ранены еще двое взрослых людей. Повреждены 12 частных домов, зерновой терминал, складские помещения одного из предприятий и гражданский автомобиль", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что враг продолжает коварно применять FPV-дроны по Херсону, а также практикует сбросы с БПЛА осколочных боеприпасов. В эти сутки оккупанты применили гранату Ф-1 - повреждено складское помещение.

Кроме того, агрессор совершил более 40 артиллерийских обстрелов, применив 340 снарядов. Удары пришлись по Херсону, Бериславу и Очакову. В результате обстрелов погиб гражданский человек, два человека ранены. Поврежден частный сектор.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, из-за обстрелов вчера погиб 13-летний мальчик. Вместе с ребенком травмы получили еще двое мужчин: у 43-летнего - сквозное ранение плеча, у 35-летнего - повреждение глаза и осколочные ранения лица.

"В очередной раз обращаюсь к родителям. Эвакуируйте детей! Позаботьтесь об их безопасности! Вы видите, какие интенсивные обстрелы", - отмечает чиновник.

Как уточнили в полиции, вечером оккупанты нанесли удар по Бериславу, где и погиб ребенок, 2010 года рождения. Еще три человека, среди которых тоже есть ребенок, получили ранения.

Уже в полночь обстрелы района возобновились - враг нанес четыре авиаудара по селам Николаевка, Одрадокаменка и Ольговка Бериславского района.

По данным Херсонской областной прокуратуры, уже сегодня в результате утреннего обстрела Херсонского района травмирован мужчина. Около 06:30 российские военнослужащие из артиллерии обстреляли село Кизомис Белозерской общины. Поврежден ряд жилых домов. Получил ранение местный житель 67 лет. Он госпитализирован.

Ситуация на юге Украины

Напомним, на юге российская армия издевается над мирным населением, в частности, наносит по населенным пунктам авиаудары и сбрасывает с помощью дронов взрывчатку на гражданских лиц. В то же время силы обороны юга пытаются лишить противника такой возможности. Накануне ликвидировано более 80 оккупантов, уничтожены три реактивные системы залпового огня "Град", танк, БМП-3, четыре самоходные артиллерийские установки и 19 орудий.

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