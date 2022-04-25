В городе осталось около 100 тысяч человек.

На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию 149 человек, из которых 23 - дети.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию 149 человек, из которых 23 - дети. Все срывы реальной эвакуации (к подконтрольной территории - УНИАН) Украины приводят к усилению депортации мариупольцев. Фактически, оккупанты не скрывают своих намерений - ограничить в количестве населения Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания", - отметил он.

С самого начала, добавил Андрющенко, отмечалось, что единственная и главная цель контроля РФ над Мариуполем - доступ к порту, как самого глубокого на Азовском море.

"И обустройство там военной базы. Все это должно обслуживать ограниченное количество населения. Теперь видим тенденцию к подтверждению и реализации", - написал советник мэра.

Особым цинизмом Андрющенко назвал "самоотчеты банановой республики о гуманитарной помощи, подачки мариупольцам".

"Напомню, в городе осталось около 100 тыс. человек. Официальные отчеты сателлитов оккупантов говорят, что вчера, в большой праздник был роздан... 5650 продуктовых наборов. То есть, по одному набору на 17,7 людей. И как самый высокий уровень цинизма - 140 детских наборов", - подытожил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия может применить против защитников "Азовстали" и мирного населения химическое оружие.

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