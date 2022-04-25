Вражеское командование может осуществить так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.

Против мирных жителей Мариуполяи украинских защитников на "Азовстали" Россия планирует осуществить бомбово-ракетные удары боеприпасами – носителями боевых отравляющих веществ.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на территории завода "Азовсталь". Против людей, которые там находятся, может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным, для того, чтобы избежать потерь среди своих военнослужащих, РФ может осуществить так называемое "выкуривания" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами - носителями боевых отравляющих веществ.

"Параллельно российскими подразделениями "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием", - добавили в разведке.

В ГУР пояснили, что слова Путина в обнародованном СМИ видео фрагменте его разговора с Шойгу были вырваны из контекста.

"Фразу о "снятии осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности, после применения химического оружия", - отметили в украинской разведке.

Сообщается, что дополнительными подтверждениями планов Кремля по применению химического оружия является "работа на опережение" - распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия, а также подбор и инспекция возможных мест для хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми отравляющими веществами.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом, меткомбинат "Азовсталь", в подвалах которого находятся более тысячи мирных жителей города и почти полтысячи раненых украинских военных, практически разрушен и разбомблен.

Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

Ранее сообщалось, что с начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли.

24 апреля, на мариупольский комбинат "Азовсталь", где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывали тяжелые авиабомбы, обстреляли его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

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