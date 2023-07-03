Виталий Дейнега подчеркнул, что важно найти противодействие иранским дронам-камикадзе.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровой трансформации Виталий Дейнега предупреждает, что в 2024 году критическую роль будут играть дроны во время украинско-российской войны.

В интервью LB live Дейнега заявил, что у россиян есть преимущество над ВСУ в некоторых видах БПЛА.

"То есть FPV-дроны, одноразовые, которые просто влетают тебе в кабину машины – с их стороны летят чуть чаще, чем с нашей. И это плохо. Так не должно быть", - отметил Дейнега.

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Дейнега добавил, что у бойцов ВСУ есть другое оборудование, которого у оккупантов нет.

"Но на самом деле дроны в следующем году будут играть решающую роль. Это дешевый способ остановить очень дорогую технику. Очень дешевый", - сказал заместитель Алексея Резникова.

Он также отметил, что рашисты умышленно применяют иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131, потому что это качественное оружие, которое стоит 30 000 долларов за единицу и для сбития которой надо ракету от Stinger стоимостью 100 000 долларов.

"В таком случае россиянам выгодно забрасывать нас "шахедами", истощая наши ресурсы. Мы должны найти какое-то противоядие, которое позволило бы сбивать их дешево, тогда им было бы невыгодно запускать их", - говорит Дейнега.

Дроны на войне

Недавно советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что российские дроны-камикадзе "Ланцет" смертельно опасны для бойцов ВСУ и в украинской армии ищут способы противодействовать такому оружию врага.

В июне Силы обороны Украины в рамках проекта "Армия дронов" за два дня уничтожили российской техники на миллионы долларов.

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