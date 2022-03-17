По мнению Кривоноса, победа наступит, однако она будет тяжелой.

Экс - заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, сколько еще, по его мнению, продлится война в Украине. Он считает, что победа будет тяжелой, а боевые действия не закончатся через 1 или 2 недели.

Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Кривонос отметил, что украинским политикам нужно и дальше работать над тем, чтобы мир предоставил Украине оружие. Однако мечтать о том, что над нашей страной закроют небо, не стоит. Также экс-заместитель секретаря СНБО считает, что победа в войне с Россией все же будет, однако она дастся нам не так легко, как хотелось бы.

"Не будет легкой победы. Эта победа будет еще долгой. Война еще будет длиться не 1 и не 2 недели. Надо это понять", - заявил Кривонос.

По его мнению, Россия продолжит использовать позорные методы ведения войны. Поэтому победа будет тяжелой. Также Кривонос заявил о том, что в крупных городах стоит частично эвакуировать людей. Речь идет об жителях районов, где находится критическая инфраструктура, такая как воинские части, заводы и прочее. Это, считает он, может уменьшить потери среди людей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минобороны назвали логистические проблемы, с которыми столкнулись оккупанты.

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