Экс - заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, сколько еще, по его мнению, продлится война в Украине. Он считает, что победа будет тяжелой, а боевые действия не закончатся через 1 или 2 недели.
Об этом он заявил в эфире 24 канала.
Кривонос отметил, что украинским политикам нужно и дальше работать над тем, чтобы мир предоставил Украине оружие. Однако мечтать о том, что над нашей страной закроют небо, не стоит. Также экс-заместитель секретаря СНБО считает, что победа в войне с Россией все же будет, однако она дастся нам не так легко, как хотелось бы.
"Не будет легкой победы. Эта победа будет еще долгой. Война еще будет длиться не 1 и не 2 недели. Надо это понять", - заявил Кривонос.
По его мнению, Россия продолжит использовать позорные методы ведения войны. Поэтому победа будет тяжелой. Также Кривонос заявил о том, что в крупных городах стоит частично эвакуировать людей. Речь идет об жителях районов, где находится критическая инфраструктура, такая как воинские части, заводы и прочее. Это, считает он, может уменьшить потери среди людей.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минобороны назвали логистические проблемы, с которыми столкнулись оккупанты.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оккупанты обстреляли из "Градов" ряд городов под Киевом-МВД
- В Украине ликвидировали командира полка Воздушно-десантных войск РФ
- В Беларуси нашли девочку и бабушку, которых оккупанты вывезли из Украины после расстрела семьи