Как заявил сам генерал армии Сергей Кривонос, его уволили из-за того, что он отказался “прислуживать”.

Экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерала армии Сергея Кривоноса уволили из рядов Вооруженных сил Украины.

Об этом сам Кривонос сообщил в Facebook.

"Уволен из рядов Вооруженных сил Украины... Уволен без рапорта", - написал он.

По словам Кривоноса, его уволили из-за того, что он отказался "прислуживать".

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"Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, «нет должностей». Хотя их достаточно", - сообщил он.

Кривонос прослужил в рядах украинской армии более 32 лет.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. На эту должность Кривоноса в марте 2019 года назначал на то время президент Петр Порошенко.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что увольнение Кривоноса не было неожиданным, этому решению предшествовал ряд событий.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов за несколько месяцев до этого подготовил представление об увольнении Кривоноса, но ему давали шанс. Когда человек работает в государственном органе и критикует президента, это неделовое поведение, это неэтично", - отметил Арестович.

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Автор: Павел Степанец