Западные разведданные подтверждают стягивание Россией войск к границе с Украиной.

Соединенные Штаты сотрудничают с другими членами НАТО над организацией доставки переносных зенитных ракет класса "земля-воздух" Stinger по запросу Киева.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированных действующих и бывших официальных лиц.

Администрация Байдена также подготовила новый пакет дополнительной военной помощи для Украины.

Помимо угроз санкциями, Белый дом готов расширить военное присутствие НАТО в Восточной Европе, призванное помочь ВСУ.

Читайте такжеВ батальоны теробороны будут брать тех, кто никогда не служил: разъяснение МОВашингтон обсуждает в течение месяца с рядом бывших высокопоставленных чиновников по вопросам национальной безопасности и экспертов по вопросам РФ варианты подхода к Кремлю.

Некоторые из советников посоветовали Байдену держаться жесткой линии.

В письме от 24 бывших сотрудников службы национальной безопасности и высокопоставленных военнослужащих Байдена призвали отправить Украине уже сейчас ракеты Stinger и дополнительно поставить ракеты Javelin, а также радары для отслеживания артиллерийского огня.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты должны в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной принять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", – говорится в письме.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.