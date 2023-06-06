Российский губернатор отрицает присутствие добровольцев в области.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что Россия полностью контролирует регион, что якобы там нет повстанцев.

"Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы", - заявил он.

Тем временем бойцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" продолжают публиковать видео из Белгородской области в подтверждение своего там нахождения.

В частности, был опубликован ролик заезда повстанцев в с. Новая Таволжанка со словами:

"Как видите, пресловутые "зубы дракона" успешно разошлись по карманам чиновников. Освободительные силы Легиона "Свобода России" и РДК проехались с ветерком и заняли выгодные позиции для продолжения борьбы".

Бои в РФ под Белгородом - новости

Напомним, 5 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что российская армия потеряла контроль над приграничным населенным пунктом Новая Таволжанка в Белгородской области.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на территории Белгородской области РФ продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки.