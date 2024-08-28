Эксперт рассказал, где вскоре можно будет увидеть движение ВСУ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан не исключил, что Силы обороны Украины уже зашли в Белгородскую область РФ и могут зайти в Брянскую, передает 24 канал.

Напоминается, что Россия перебрасывают часть войск на Курщину с южного направления оккупированных территорий Украины.

По мнению Свитана, вполне вероятно, что вскоре можно будет увидеть движение ВСУ в направлении Пологов и Васильевки.

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"Вероятно, подготовка к будущим контратакам уже происходит. Уже бои продолжаются на Курщине, есть заход на Белгородскую область, возможен заход на Брянскую", - заявил он.

Эксперт считает, что расширение плацдарма на территории России позволит ВСУ значительно улучшить ситуацию и в Харьковской области:

"Оптимальный вариант - расширять этот плацдарм, заходить на Белгородскую территорию и срезать российские клинья на Харьковщине".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих, и эта цифра постоянно растет.

По состоянию на 27 августа под контроль ВСУ взяты 1 тысяча 294 квадратных километра территории России, 100 населенных пунктов.

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