Разрешена защита только от трансграничных атак.

Соединенные Штаты Америки до сих пор не сняли запрет на использование их оружия для ударов вглубь территории России.

Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Пэт Райдер. Он пообещал, что США продолжат тесно сотрудничать с украинскими партнерами и союзниками со всего мира в вопросе поддержки Украины.

"Наша политика не изменилась. Мы говорили, что украинцы могут использовать помощь США для защиты от трансграничных атак, то есть для контрудара. Относительно дальних ударов, глубоких ударов по России наша политика не изменилась", - сказал Райдер. Видео дня

Удары вглубь России

Как известно, Украина уже давно призывает партнеров разрешить наносить дальнобойные удары по российской территории. Эффективные атаки на военные аэродромы страны помогли бы Украине защититься от массированных обстрелов со стороны Российской Федерации.

Напомним, что вчера оккупанты совершили одну из крупнейших комбинированных атак, запустив по Украине 127 ракет и 109 дронов. Обстрелы привели к гибели людей и разрушениям. После этого президент Владимир Зеленский снова призвал партнеров снять ограничения на применение их оружия.

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