Для наступательных действий врагу нужен более свежий личный состав.

В Харьковской области на Волчанском направлении россияне завозят свежую живую силу и подтягивают технику, готовя новое масштабное наступление. Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" пресс-офицер бригады "Форпост" под псевдонимом "Чернило".

"Враг больше перебрасывает силы на Сумское направление. На наше направление также заводят свежие резервы врага, пытаются продолжить ротацию, подтягивают технику, возможно готовят более кардинальные наступательные действия и им нужен более свежий личный состав", - рассказал военный.

Он добавил, что на этом направлении россияне активно используют дроны. При этом с вражеской стороны действуют специалисты, поэтому дроны они используют эффективно, добавил боец.

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Дроны на оптоволокне россияне также применяют массово - и днем, и ночью, при этом у них достаточно длинные катушки и они могут залетать достаточно далеко.

В то же время, по его словам, ВСУ активно отрабатывают по тылам врагов, пытаясь усложнить им подвоз боекомплекта и замену на позициях.

Он также отметил, что вокруг Волчанского агрегатного завода до сих пор идут бои.

"Это не одно здание, это большая сеть различных зданий и там условно не все находится под нашим контролем. Там постоянно идут бои, невозможно сказать, что каждый день перестрелка - ситуация стабилизирована", - рассказал он.

В то же время боец отметил, что враг постоянно проводит наступательные действия малыми группами - до пяти человек.

Новое наступление россиян - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое масштабное наступ ление на две области - Харьковскую и Сумскую. По словам президента, РФ хотела провести это наступление еще летом 2024 года, однако тогда им помешала это сделать украинская операция на Курщине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне уже фактически начали свое наступление на Сумщине и Харьковщине. Кроме того, он добавил, что среди планов врага - также создать буферную зону и в Черниговской области.

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