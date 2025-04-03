Сейчас у россиян наблюдаются проблемы с личным составом.

Сейчас вся информация о новом возможном наступлении РФ идет с украинской стороны. Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире на "Radio NV".

"По состоянию на сегодня я не видел публикации ни от западной прессы, ни со ссылкой на ЦРУ, Ми-6, эстонскую разведку о том, что вот мы здесь видим огромное скопление российских войск, условно за Уралом, в Крыму. Таких публикаций нет. Во-вторых, нет данных от OSINT, которые постоянно мониторят спутниковые снимки и которые могут сказать - здесь мы увидели русских, они готовы наступать. Таких данных нет. Все эти данные идут исключительно из Украины. Под сомнение не ставим, но панику не разгоняем", - сказал он.

Ступак отметил, что у россиян сейчас возникают проблемы с пополнением личного состава. А потому, скорее всего, массированного наступления РФ по всей линии фронта не будет.

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"Они не готовы людей отправлять на ротацию, некем их заменить. Об этом говорят в российских пабликах, об этом говорят российские официальные лица. Поэтому я осторожно предполагаю, что если и будет это наступление, то оно будет локально ограничено. Например - Сумская область, возможно Харьковская. Но так, чтобы по всей линии фронта появилось 100 тысяч военных - я не вижу таких ресурсов у РФ", - добавил Ступак.

Новое наступление РФ - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое масштабное наступ ление на две области - Харьковскую и Сумскую. По словам президента, РФ хотела провести это наступление еще летом 2024 года, однако тогда им помешала это сделать украинская операция на Курщине.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что оккупанты готовятся провести масштабную атаку неподалеку Лимана Донецкой области. Они сообщили, что РФ там собрала войск в десять раз больше, чем у Сил обороны Украины.

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