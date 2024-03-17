Он не ожидает чего-то подобного цунами.

Россия может пойти в наступление в октябре или ноябре, пока ей не хватает ресурсов для прорыва. Украина должна использовать это время для решения политических проблем и укрепления обороны, считает полковник британской армии в отставке Глен Грант.

"Я думаю, что Россия сейчас действует в пределах своих возможностей. Я не верю, что надвигается событие, подобное цунами, хотя могу ошибаться. Нет никаких разведывательных данных, которые бы указывали на то, что Россия накапливает значительные ресурсы для большого наступления, например, применение ядерного оружия", - сказал он в интервью "Еспресо".

По словам бывшего военного, оккупационные войска испытывают трудности с поставками достаточного количества бронетехники на фронт, поэтому они вынуждены расконсервировать старую технику.

Видео дня

"Важно, что резервы у них есть, речь идет об около тысячи таких машин, которые они могут мобилизовать. Россияне также могут отправить гораздо больше людей на фронт. Однако им явно не хватает комплексной системы подготовки, способной создать большое количество хорошо подготовленного личного состава и техники, потому что Россия просто не имеет необходимых ресурсов. Технические ресурсы, необходимые для проведения операций, такие как радиостанции, и опыт для разработки сложных стратегий также ограничены", - объясняет он.

По мнению Гранта, сейчас Россия продолжит перераспределять свои силы и использовать их в предполагаемых слабых местах украинской обороны.

"Это больше похоже на человека, который копает огород. Копать можно только в определенном темпе, копать и копать пока не устанете. Так же и российская атака, вероятно, будет развиваться постепенно. Они могут начать значительное наступление, потерять личный состав, а затем прибегнуть к вынужденному временному затишью, особенно после переизбрания Путина, когда политическая мотивация уменьшится", - добавил он.

Ситуация на фронте: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла около 430 тысяч 740 человек.

Американский Институт изучения войны сообщает, что оккупационным войскам удалось захватить поселки Тоненькое и Невельское, что в районе Авдеевки.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что за последние сутки на линии фронта в течение произошло 58 боевых столкновений с войсками РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: