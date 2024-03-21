Добавление самоликвидатора значительно усложнит их обезвреживание.

РФ дооснастила свои фугасные авиационные бомбы с комплектами УМПК, которые превращают их в планирующие, самоликвидаторами, или детонаторами отложенного действия. Как объясняют аналитики Defence Express, эти детонаторы взрывают боеприпас, который не разорвался из-за контакта с поверхностью, через определенное время. Поэтому вражеская бомба, которая не разорвалась, вполне может представлять значительную опасность.

Об одном из таких случаев рассказывает украинский специалист и консультант в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Сергей Флеш"). По его словам, в, как минимум, одном известном случае ФАБ-500 с комплектом УМПК упала примерно в 10:30, но сдетонировала только около 15:00 с 5-часовой задержкой.

"Со стороны Defense Express отметим, что добавление таких механизмов самоликвидации может быть связано с тем, что иногда УМПК, возможно из-за пологого контракта с грунтом, не взрываются. В то же время все бомбы таких типов имеют возможность установки двух взрывателей - в носовой и хвостовой части", - пишут эксперты.

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Поэтому установка механизмов самоликвидации на фугасные авиабомбы вполне возможна параллельно со стандартным контактным взрывателем, и такое нововведение врага довольно опасно и затрудняет разминирование таких бомб, ведь таймеры на взрывчатке бывают только в кино, подчеркивают эксперты.

В то же время в Defense Express добавляют, что качество изготовления УМПК иногда приводит к тому, что они падают еще на оккупированной территории.

ФАБы на фронте

В последнее время россияне начали активно применять сверхмощные полуторатонные бомбы ФАБ-1500М54, оснащенные модулями планирования. Поэтому эксперты все чаще говорят о необходимости новых истребителей, которые могли бы сбивать их носители.

Также сообщалось, что российские УМПК получили новые антенны, которые могут эффективно подавлять системы радиоэлектронной борьбы.

Также стало известно, что россияне с февраля начали массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Сама по себе ФАБ-3000 является неуправляемой бомбой, которую разработали еще в СССР. Будут ли ее оснащать новым модулем управления - неизвестно.

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