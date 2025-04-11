РФ проводит масштабную наступательную операцию на Донецком направлении.

На севере Украины российская оккупационная армия создает буферную зону, но давление может усилиться и на юге, потому что враг проводит отвлекающие атаки, чтобы сковать ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Замысел врага на сегодня, исходя из ситуации, которая сложилась на Сумщине и Харьковщине, - создание так называемой буферной зоны, зеркальной той, которую мы удерживаем в Курской и Белгородской области. И та зона так же будет служить для дальнейшего продвижения, но это потребует значительного наращивания сил и средств, которых пока недостаточно для того, чтобы создать прямую угрозу Сумам и Харькову", - рассказал военный.

Он отметил, что сегодня враг уже более осторожен, имеет проблемы с обеспечением.

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"Поэтому действует уже в привычной для нас манере - небольшими пехотными группами, которые значительно ограничивают продвижение, но, по мнению противника, дает возможность продвигаться... Это достаточно затратная тактика, но это единственное, на что сейчас враг способен", - сказал Грабский.

Он добавил, что оккупанты могут увеличить давление на южном направлении, в районе Запорожья и Херсона. Однако, по словам эксперта, уже длительное время численность группировки противника, которая находится на соответствующих направлениях, не меняется и ее недостаточно для проведения масштабной наступательной операции.

"Российская Федерация сейчас проводит масштабную наступательную операцию на Донецком направлении, которое включает отрезок фронта от Покровска до Часового Яра... Они ведут наступление на определенном участке фронта, и проводят второстепенные действия - отвлекающие, демонстрационные - на других участках фронта", - считает Грабский.

Он пояснил, что именно из-за таких "отвлекающих наступлений" может быть усилено давление, в частности в Запорожской области. Эти действия противника направлены, в том числе на определенное сковывание сил ВСУ.

Также Грабский ответил на вопрос о пребывании в рядах армии РФ более 150 граждан Китая. По его мнению, РФ не гнушается любыми ресурсами, будет набирать на войну против Украины любого, потому что не собирается идти на какие-то перемирия по меньшей мере ближайшие год-два. Эксперт считает, что не нужно проводить параллели между поддержкой Кремля со стороны Северной Кореи и нахождением в оккупационном войске китайцев, потому что это - "совсем разные вещи".

Наступление россиян - новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что надо ожидать обострения на Запорожском и Приднепровском направлениях. По его словам, процессы, которые бушуют на юге Запорожской области, являются достаточно красноречивыми, противник ищет слабые места в обороне ВСУ и пытается воспользоваться любыми ошибками, которые допускают украинские командиры на местах.

В то же время в BBC писали, что россияне хотят создать окружение или полуокружение Сум. Сейчас украинское командование отправляет в этот регион подкрепление, чтобы сорвать планы врага.

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