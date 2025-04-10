Покровское направление будет приоритетным.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса ожидает, что в конце апреля и в мае армия Российской Федерации активизирует наступательные действия на фронте.

В интервью Reuters полковник сказал, что захватчики могут сосредоточиться на наступлении на Покровск, а также будут действовать на восточных фронтах возле Купянска и Лимана и на юго-восточных фронтах возле Запорожья и Новопавловки:

"Абсолютный приоритет, по моему мнению, сейчас будет на Покровском направлении".

Ранее Палиса сообщал, что Киев не обсуждал с американской стороной предоставление дополнительной помощи, однако может поднять этот вопрос во время переговоров о прекращении огня.

Видео дня

Он отметил, что сейчас страна инвестирует в развитие своей системы противовоздушной обороны. Несколько стран уже согласились передать лицензии и техническую документацию для производства "определенного оборудования". "Процесс движется, и достаточно динамично", - добавил он.

Наступление России

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты готовятся к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

На днях главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия фактически уже начала свое наступление на Сумщину и Харьковщину.

Как известно, ранее оккупанты заявляли о захвате украинского поселка Басовка, однако пограничники сообщали, что отбивают населенный пункт.

Вас также могут заинтересовать новости: