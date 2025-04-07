Часть вражеских сил из Курщины перемещается на Приднепровское направление, утверждает Селезнев.

Российская армия несет большие потери, но будет пытаться захватить Луганскую и Донецкую области, потому что это ключевые направления для кремлевского диктатора Владимира Путина. В то же время, как рассказал в эфире Radio NV военный эксперт Владислав Селезнев, надо ожидать обострения на Запорожском и Приднепровском направлениях.

По его словам, ситуация на севере Харьковской области пока стала.

"Фактически с 10 мая прошлого года враг не смог создать даже оперативного уровня плацдарм на севере Харьковской области. Бои идут неподалеку Волчанска, в направлении на Липцы, и говорить, что там россияне имеют территориальные достижения, - нет. Враг несет потери - такая себе окопная война, которая время от времени создает интенсивные процессы, и она вряд ли в ближайшей перспективе коренным образом изменится", - сказал эксперт.

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Однако он подчеркнул, что бои на востоке Харьковщины являются более "красноречивыми", потому что там враг напрямую зависит от логистики с левого на правый берег реки Оскол, где он до сих пор не смог обеспечить свои понтонно-мостовые переправы от воздействия украинской артиллерии и дронов. Поэтому россияне пытаются там расширить плацдарм и несут потери. По словам эксперта, в этой зоне противник все еще не может использовать бронированную технику из-за того, что не удается перемещать ее в соответствующем количестве с левого берега на правый.

"Но он упорно лезет. Лезет, потому что для него крайне важно взять под контроль Купянск и Купянск-Узловой - ключевой железнодорожный узел на востоке Харьковщины. Это врагу необходимо для обеспечения устойчивой и бесперебойной логистики армии, чтобы более масштабно и активно действовать на Лиманском направлении. И вот это направление в перспективе весенне-летней наступательной операции для российской армии будет приоритетным", - считает Селезнев.

Он добавил, что в случае успеха это в свою очередь позволит врагу в достаточно удобных условиях атаковать Славянскую, Краматорскую, Дружковскую, Константиновскую городские агломерации. Эксперт также акцентировал на том, что противник так же будет пытаться атаковать в районе Часового Яра и Торецка. Недаром там сейчас происходят адские бои, и россияне пытаются буквально на трупах своих солдат захватить путь к "желанным квадратичным километрам украинской земли".

"Также враг будет пытаться атаковать с юга Константиновку для того, чтобы с трех направлений атаковать эту большую городскую агломерацию. Потому что в принципе четвертый год подряд продолжается полномасштабная война, а ключевая миссия, ради которой начиналась так называемая СВО, путинской армией не реализована. Путин до сих пор не смог взять полностью под контроль Луганскую и Донецкую области и соответственно будет прилагать все усилия, чтобы это реализовать", - подчеркнул эксперт.

По его словам, на фоне этих процессов надо помнить о юге Запорожской области и юге Херсонщины, потому что, согласно "новой редакции российской Конституции" эти регионы Украины являются якобы территорией РФ.

"Процессы, которые бушуют на юге Запорожской области, являются достаточно красноречивыми. Враг ищет слабые места в нашей обороне. Пытается воспользоваться любыми ошибками, которые допускают наши командиры на местах. Те процессы, что происходят на Пологовском направлении, Ореховском направлении, являются достаточно красноречивыми", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что там продвижение армии РФ имеет тактические эпизоды, но тем не менее, если враг там начинает конвертировать значительные силы, надо ожидать серьезного обострения. Более того, по данным Селезнева, часть вражеских сил, которые действовали на территории Курской области РФ, сейчас перемещается именно на Приднепровское направление.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко рассказал, что в Белгородской области РФ находится основной "хаб" россиян - важные командные пункты, которые отвечают за наступления на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, украинские военные сковывают россиян в приграничной зоне Белгородской области.

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