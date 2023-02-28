Сейчас функционирует оперативная система оповещения людей.

Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА, на фоне слухов о вероятных намерениях России наступать на Киев рассказал о плане на случай такого сценария.

В интервью "Укринформу" он рассказал, что на сегодня проходят учения по защите украинской столицы.

Также Поровозник успокоил, что такого, как было 24 февраля 2022 года, больше не будет, ведь есть система оповещения людей, работники коммунальных служб и средства массовой информации. В случае угрозы будет проведена эвакуация уязвимых слоев населения.

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"Кстати, эти планы есть не только на случай войны, такие планы предусматриваются и разрабатываются на любые случаи техногенных или других катастроф", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Обучение защитников в Киеве

Накануне в столице провели плановые учения по развертыванию так называемых "спящих блокпостов" и их превращения в опорные пункты. Представители полиции совместно с бойцами Нацгвардии и представителями других военных формирований отработали на блокпостах проверку документов водителей и осуществили осмотр автотранспорта.

Правоохранители вместе с военными тренировались за считанные часы разворачивать блокпосты, которые временно не использовались, и устанавливать новые инженерные защитные сооружения.

Напомним, в СМИ постоянно циркулируют сообщения о том, что Россия может пойти в повторное наступление на Киев. Вторжение с территории Беларуси в украинские власти считают маловероятным.

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