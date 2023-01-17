Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что, по данным украинской военной разведки, вероятность нового вторжения российских оккупантов с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.
"Существует определенный механизм оценки угроз, есть определенные маркеры, по которым мы оцениваем вероятность того или иного действия. Мы постоянно следим за любыми изменениями ситуации в Беларуси. Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки. Российская армия в Беларуси осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит учения и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных перебрасывают в зону боевых действий. Разговоры о возможном вторжении в Украину со стороны Беларуси – это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий", – отметил представитель ГУР МО Украины в комментарии "Радио Свобода".
По его словам, украинская разведка следит за тем, что происходит на территории Беларуси, поскольку там есть российские военные.
"Нам приходится вести в Беларуси разведку – мы этого не скрываем. В случае вторжения силы оккупантов будут уничтожены", – подчеркнул Черняк.
Угроза вторжения из Беларуси: что происходит в стране
В Беларуси 16 января стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав авиационной компоненты "региональной группировки войск".
В Генштабе ВСУ сообщили, что под видом проведения совместных российско-белорусских учений враг усилил свою боевую авиационную группировку на территории Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси.
Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что российское дипломатическое направление и лично президент РФ Владимир Путин работают над тем, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Согласится ли на это самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, станет известно уже весной.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Залужный впервые встретился с американским генералом Милли: о чем говорили
- МИД Британии: решение передать тяжелое вооружение Украине посылает "четкий сигнал" Путину
- В течение суток Россия нанесла четыре ракетных и 13 авиационных ударов-Генштаб
- Нидерланды могут предоставить Украине ЗРК Patriot - Bloomberg