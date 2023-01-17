Украинская разведка следит за тем, что происходит на территории Беларуси.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что, по данным украинской военной разведки, вероятность нового вторжения российских оккупантов с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

"Существует определенный механизм оценки угроз, есть определенные маркеры, по которым мы оцениваем вероятность того или иного действия. Мы постоянно следим за любыми изменениями ситуации в Беларуси. Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки. Российская армия в Беларуси осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит учения и готовит мобилизованных. Затем этих мобилизованных перебрасывают в зону боевых действий. Разговоры о возможном вторжении в Украину со стороны Беларуси – это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий", – отметил представитель ГУР МО Украины в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, украинская разведка следит за тем, что происходит на территории Беларуси, поскольку там есть российские военные.

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"Нам приходится вести в Беларуси разведку – мы этого не скрываем. В случае вторжения силы оккупантов будут уничтожены", – подчеркнул Черняк.

Угроза вторжения из Беларуси: что происходит в стране

В Беларуси 16 января стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав авиационной компоненты "региональной группировки войск".

В Генштабе ВСУ сообщили, что под видом проведения совместных российско-белорусских учений враг усилил свою боевую авиационную группировку на территории Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси.

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что российское дипломатическое направление и лично президент РФ Владимир Путин работают над тем, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Согласится ли на это самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, станет известно уже весной.

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