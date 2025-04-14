Российские захватчики могут рассматривать точечное наступление на Сумщину.

Российские оккупанты баллистическими ударами пытаются превратить всю Сумскую область в большую серую зону без людей. Об этом ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал в эфире Радио NV.

"Учитывая то, что баллистические удары россиян, во-первых, стали достаточно частыми, и во-вторых, они уже не пытаются выцеливать именно военные цели - они фактически используют баллистику как инструмент террора именно гражданского населения. Удар по Сумах как-то очень трудно иначе объяснить. Учитывая, что они сейчас рассматривают вариант, я не буду говорить, что они точечно будут наступать на Сумскую область, потому что я не сижу в голове их генералов, но то, что такой вариант рассматривается - это мы с вами точно видим просто по расположению их сил", - сказал Дикий.

По его словам, россияне пытаются делать разведку боем с Курщины.

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По мнению эксперта, российские захватчики пытаются "закошмарить население, чтобы начался массовый отъезд, чтобы началась какая-то паника - сделать всю Сумскую область большой серой зоной, чтобы там было сейчас как в Покровске".

"Город мы удержали, но это не живой город. Это фактически его призрак. Вот сделать Сумы таким призраком живого города. Для них это абсолютно нормальная военная стратегия", - убежден Дикий.

Он напомнил, что россияне воюют не против украинской армии, а воюют против украинцев как против нации. "Они же пришли окончательно решить "украинский вопрос". Так вот, если они используют баллистику для окончательного "решения" нас с вами - то нам видимо надо действительно очень внимательно присмотреться, а какие у нас есть возможности, какие у нас есть средства все же поискать варианты, как достать эту баллистику до того, как она по нам полетит", - сказал Дикий.

Эксперт считает, что это очень непростая задача.

"Нашим защитникам и защитницам сейчас придется искать именно решение этой задачи, иначе придется слишком часто скорбь объявлять", - сказал Дикий.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля утром в Вербное воскресенье российские захватчики совершили военное преступление и применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 для удара по центру города Сумы. Удар нанесли российские 112 и 448 ракетные бригады с территории Воронежской области (населенный пункт Лиски) и Курской области (н.п. Леженьки) областей.

В результате российской атаки погибли более 30 человек, еще более 110 - пострадали.

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