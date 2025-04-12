Враг не прекращает попыток расширить зону боев на территории Украины.

Российские военные не прекращают обстрелы приграничных областей (Сумской, Черниговской и Харьковской) и пытаются расширить зону боев на территории Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Враг не прекращает обстреливать эти три области, и количество выпущенных снарядов не уменьшается, а наоборот увеличивается", - сказал он.

По словам Демченко, большинство обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области. Враг в основном применяет удары с помощью дронов - сбросы, FPV-дроны и дроны на оптоволокне.

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"Наиболее угрожающая ситуация остается в пределах Сумской и Харьковской областей. Если говорить о Харьковской области, то это те направления, где враг еще в прошлом году начал наступательные действия - Волчанск и Липцы", - отметил спикер.

Он добавил, что сейчас противник не прекращает попыток расширить зону боев на территории Украины, проводя штурмовые действия, привлекая технику и личный состав, но благодаря действиям украинских воинов не может достичь своих целей.

Также спикер ГПСУ рассказал, что в Сумской области оккупанты продолжают тактику применения врагом малых штурмовых групп.

"Те действия, которые враг совершает в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка, применяя малые штурмовые группы, вероятно, не имея достаточного количества или же уберегая свою технику, враг сейчас не применяет колонны бронированной техники для того, чтобы штурмовать нашу границу", - подчеркнул Демченко.

По его словам, враг применяет именно малые штурмовые группы, которые засылает на территорию Украины для того, чтобы они могли закрепиться, создать "серую зону" и перебросить зону активных боев именно на территорию Украины.

"Но наши воины наносят поражение этим группам, применяя все имеющееся вооружение", - отметил спикер ГПСУ.

Наступление РФ на Сумскую и Харьковскую области - что известно

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление России на Сумскую и Харьковскую области, о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский, уже началось. Цель врага - создание буферной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

В то же время генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко назвал цели РФ на Сумщине. По его словам, оккупанты хотят создать в этих регионах буферную зону, а также получить более сильную позицию во время будущих переговоров.

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