Жители областного центра дали отпор войскам РФ в 2022 году, сейчас власти предупреждают о новом наступлении.

Сумы ждут новые атаки со стороны российских оккупантов. Жители областного центра дали отпор войскам РФ в 2022 году, сейчас же их предупреждают об очередном наступлении. Об этом говорится в материале The New York Times.

Издание напоминает события 2022 года, когда Сумы подверглись сокрушительным ударам от агрессора. Сейчас же украинские официальные лица все настойчивее предупреждают, что город является целью нового наступления российских войск, которые скапливаются на границе.

"Настроение очень тревожное. Люди читают новости, люди читают Telegram-каналы, и они не могут игнорировать новости о возможном нападении на Сумы", - говорит спикер 117-й бригады территориальной обороны, дислоцирующейся в Сумах, 38-летний капитан Дмитрий Лантушенко. Видео дня

Он отмечает, что ближе к границе села и города уже обстреливают ежедневно, а управляемые бомбы, ракеты и беспилотники поражают заводы и электростанции в промышленном районе Сум. При этом областной центр, как и большая часть Украины, живет в условиях отключения электроэнергии.

"Импульс изменился в пользу российских войск, которые вторглись. Украина не смогла продвинуться далеко в контрнаступлении летом 2023 года и испытывала недостаток войск и боеприпасов, поскольку американская поддержка задержалась из-за сторонников жесткой линии в Конгрессе", - констатирует СМИ.

Война в Украине - последние новости

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $225 миллионов. По информации CNN, в пакет, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger, а также ракеты для ПВО.

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