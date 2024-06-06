Оккупантов взяли в плен морские пехотинцы во время контратаки.

Украинские военные во время контратаки в Волчанске Харьковской области пленили группу российских штурмовиков. Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"В ходе молниеносной контратаки морпехов-Белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков. Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев из российских застенков", - говорится в сообщении.

На обнародованном военными видео видно пятерых российских оккупантов, которые называют себя штурмовиками. Среди них - командир роты.

Ситуация в Волчанске - что сейчас известно

Российская армия 10 мая пошла в наступление на севере Харьковской области, направляя свои усилия на захват Волчанска. По данным военных, враг контролирует около 20% города.

Оккупанты рассредоточены по зданиям и подвалам. Силы обороны Украины продолжают выбивать их из Волчанска. В частности, на днях ВСУ захватили там в плен около 60 россиян.

Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин рассказал, что сейчас на Харьковском направлении россияне проводят перегруппировку войск, заводят дополнительные резервы, чтобы возобновить с новой силой штурмовые действия в направлении Липцов и Волчанска.

Вас также могут заинтересовать новости: