У врага есть значительные резервы личного состава и техники.

Враг пытается воспользоваться отвлечением части украинских сил на бои на границе с Харьковской областью и захватить на востоке больше территории нашей страны. Об этом сказал Дмитрий Кожубенко, офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии в эфире телемарафона по поводу ситуации на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Он отметил, что ситуация довольно сложная, противник активизировал штурмовые действия.

"Учитывая то, что у них сейчас развернуты штурмовые действия на Харьковском направлении, они пытаются воспользоваться этой ситуацией и захватить как можно больше территории", - сказал Кожубенко.

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По его словам, бригада "Рубеж" находится на своих позициях, обнаруживает и уничтожает врага.

"Но это противника не останавливает, он продолжает прощупывать нашу оборону, наступает малыми штурмовыми группами, которые не поддерживаются техникой, а лишь FPV-дронами и артиллерией", - сообщил украинский офицер.

Кожубенко отмечает, что у противника на их направлении сосредоточены большие резервы как пехоты, так и техники, которую они сейчас не применяют. При этом добавил, что когда враг найдет слабые места в нашей обороне, то будут задействованы оперативные резервы. По его словам, противник сейчас перегруппировывается, накапливается на отдельных направлениях и это свидетельствует о подготовке к дальнейшим штурмовым действиям.

Наступление РФ на Харьковщине - оценка ситуации

Сегодня Игорь Чаленко, председатель Центра анализа и стратегий отмечал, что ситуация на границе Харьковской области с Россией обостряется, но все же наиболее горячим участком фронта является Донецкая область.

По его словам, силами российской пропаганды делается все, чтобы показать, что Харьковщина сейчас находится под основным ударом, но не так. Он добавил, что Силы обороны перебрасывают резервы туда, где сегодня нужно.

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