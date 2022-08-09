По словам военного эксперта, если бы у Украины было достаточное количество оружия, то вопрос окончания войны был бы решен уже давно.

Окончание войны в Украине до конца года будет зависеть только от количества оружия, которое западные партнеры предоставят военным ВСУ.

Об этом в интервью ТСН сказал военный эксперт Олег Жданов.

Он выразил мнение, что если в Украине будет недостаточно оружия, то война может затянуться.

"Вопрос в том, кто руководит этой войной. Мы понимаем, что не мы. Если бы у нас было оружие, мы бы уже давно решили этот вопрос. А поскольку оружие нам предоставляют наши партнеры, то главным режиссером этой войны они и есть. Если оружие будет выделено своевременно, то мы можем закончить главную фазу горячей войны до конца года. Если оружие будет поступать медленно - то война может продолжиться на следующий год", - пояснил Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Жданов заявил, что в самом начале полномасштабного российского вторжения в Украину в Москве с уверенностью начали заявлять, что уничтожили украинскую ПВО. Но время показало, что это далеко не так. Жданов отметил, что РФ часть целей все-таки поразила, украинская система ПВО понесла потери, менее 30%. Поэтому быстро смогла начать сбивать российские самолеты.

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