Один из оккупантов жалуется на все и говорит, что хочет домой.

Российские оккупанты, которые находятся в Запорожской области, боятся "партизанщины" и начинают учить украинский язык.

Об этом свидетельствует один из перехватов разговора двух оккупантов, обнародованный СБУ.

Один из них рассказывает, что ежедневно они, оккупанты, борются с "украинскими ДРГ". Также он с кучей матерных слов жалуется на то, что ему уже надоело воевать в Украине, он хочет домой. Захватчик говорит, что некоторые путинские воины даже думают о дезертирстве.

В конце разговора российские военные переходят на украинский, они прощаются фразами "До побачення".

Ранее украинские военные обнаружили еще одного диверсанта, который не прошел проверку словом "паляниця". ВСУ попросили его сказать проверочное слово на украинском языке "паляниця", а тот ответил: "полуниця". Момент допроса диверсанта попал на видео и быстро разлетелся в сети.

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