"Спилберг" отметил, что горючие смеси привозили даже полицейские.

Писатель и сержант ТрО Виталий Запека с позывным "Спилберг" рассказал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что им принесли столько "коктейлей Молотова", что это даже было опасно.

"Первые дни после 24 февраля 2022-го были уникальными. Растерянность, неуверенность, злость, надежда, радость от первых потерь врага - все одновременно. Неравнодушные граждане привезли нам в подразделение столько "коктейлей Молотова", что это становилось для нас прям опасным. Если бы что-то попало, было бы нам горе. Никогда не забуду, как к нам приехала беременная полицейская на служебной машине и говорит: "Я вам привезла "коктейли" с пенопластом и алюминиевой краской". Спрашиваю, откуда такой изысканный рецепт - "У нас на сайте МВД опубликовали". Представьте, рецепт "коктейля Молотова" на сайте МВД - когда еще такое увидишь? Как я мог ей отказать!" - вспоминает Запека в интервью изданию "Украинская правда".

При этом он отметил, что его талант писателя принес побратимам пользу – подразделение получило солнечную электростанцию от издательства за книгу "Бабах на всю голову"

Видео дня

"На рассвете выползаю из палатки, беру свой нетбук, броник-шлем, оружие-БК и иду к часовому. Отпускаю его отдыхать. Блюжу и пишу. Ребятам-сторожевым радость, когда их с дежурства на час-полтора раньше снимают. Говорят: "Наконец-то и на моем дежурстве перевернулась фура с писателями!". По аналогии с "и на моей улице когда-то перевернется фура с арбузами", - поделился "Спилберг".

Война в Украине - первые дни полномасштабного вторжения РФ

Командующий Военно-Морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, как удалось избежали десантирования российских оккупантов на юге в первый день войны. По его словам, для десантирования надо господство и в воздухе, и на море.

"После полномасштабного вторжения противник продвинулся к Николаеву, затем пошел на северо-запад в обход Николаева в направлении Вознесенска, чтобы войти в тыл Одесской области. Если бы тогда наша 80-я бригада Десантно-штурмовых войск не остановила врага под Вознесенском, тогда были бы созданы условия для того, чтобы русня начала десантную операцию в Черноморской операционной зоне", - указал он.

Вас также могут заинтересовать новости: