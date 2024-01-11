Неижпапа утверждает, что для десантирования надо господство и в воздухе, и на море.

Командующий Военно-Морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, как удалось избежали десантирования российских оккупантов на юге в первый день войны.

"Чтобы вы понимали, десантная операция - одна из самых сложных морских операций вообще. При ее проведении задействованы все роды войск флота. Первые, конечно, это десантные корабли, непосредственно морская пехота. Но это и корабли огневой поддержки, это авиация", - сказал он в интервью УП.

Неижпапа утверждает, что для десантирования надо господство и в воздухе, и на море.

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"На тот момент противник имел такое господство. Но все же морская десантная операция, как правило, проводится в направлении основного удара противника. Она начинается при создании соответствующих условий на суше. После полномасштабного вторжения противник продвинулся к Николаеву, затем пошел на северо-запад в обход Николаева в направлении Вознесенска, чтобы войти в тыл Одесской области. Если бы тогда наша 80-я бригада Десантно-штурмовых войск не остановила врага под Вознесенском, тогда были бы созданы условия для того, чтобы русня начала десантную операцию в Черноморской операционной зоне", - сказал он.

По его словам, наши военно-морские силы не стояли на месте.

"Мы осуществляли минное оборонительное заграждение на доступных для десанта участках. С первых дней подразделение артиллерии морской пехоты и других бригад, дислоцировавшихся в то время в Одесской области, были заведены в район огневых позиций. Усилили радиотехническую, радиолокационную разведку как с привлечением радиотехнических постов, так и беспилотных комплексов "Байрактар", чтобы обнаруживать десант противника. То есть мы готовились тоже к таким действиям противника. Да, десантирования не состоялись, потому что не было в то время создано условий на суше, в первую очередь. Во-вторых, вы знаете эту историю, когда мы первый раз ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмирал Эссен". А потом был тот же крейсер "Москва". И противник понял, что просто так зайти к нашим берегам, не утонув, будет очень трудно. Поэтому, конечно, он отказался от морской десантной операции", - пояснил командующий.

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