Боец получил несовместимое с жизнью осколочное ранение не совместимое с жизнью.

Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный.

Об этом в Facebook сообщает ОТГ "Пивнич".

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение не совместимое с жизнью",- говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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Как сообщается, на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - отмечено в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская