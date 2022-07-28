Отмечается, что позиции российских войск на Херсонщине выглядят очень уязвимыми после успешных атак ВСУ на мосты через Днепр.

Контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты. ВСУ создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона. Позиции русских войск на правобережье Херсона выглядят очень уязвимыми после успешных атак украинских войск на мосты через Днепр, которые армия РФ использует для поставок.

К таким выводам пришли в британской разведке, передает в Twitter Минобороны Великобритании.

Как сообщили в ведомстве, Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить мосты через Днепр, через которые осуществлялось снабжение русской армии на правобережье Херсонщины. Один из них, 1 000-метровый Антоновский мост вблизи Херсона, был поврежден на прошлой неделе.

Известно, что 27 июля 2022 года Украина ударила по нему снова, и очень вероятно, что сейчас он непригоден для использования.

"49-я армия РФ имеет очень уязвимый вид на западном берегу Днепра, а Херсон, который является наиболее значимым в политическом плане населенным пунктом, оккупированный Россией после 24 февраля, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий", - утверждают разведчики.

Британцы отмечают, что потеря Херсона, наиболее политически значимого города под оккупацией, значительно подорвала бы попытки России изображать успех.